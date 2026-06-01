Международный турнир по Mobile Legends: Bang Bang впервые пройдет в Улаанбаатаре

CentralAsia (MNG) - По данным MiddleAsianNews, в преддверии гранд-финала MCT EA Championship Tour на арене в Шанхае было сделано важное объявление: ESN eSports Network проведет региональный отборочный турнир Восточного региона к следующему чемпионату мира M8 в Монголии.

ESN eSports Network третий год подряд сотрудничает с Moonton Games, разработчиком Mobile Legends: Bang Bang. За это время ESN регулярно организует национальные чемпионаты по MLBB с 2022 года, играя ключевую роль в продвижении монгольских спортсменов на международную арену.

В этом году они впервые организуют международный турнир по MLBB в Монголии в сотрудничестве с Moonton Games. В турнире примут участие лучшие команды из Китая, Японии, Кореи и Монголии, а команда-победитель получит право участвовать в основном этапе чемпионата мира M8.

В этом году они впервые организуют международный турнир по MLBB в Монголии в сотрудничестве с Moonton Games. В турнире примут участие лучшие команды из Китая, Японии, Кореи и Монголии, а команда-победитель получит право участвовать в основном этапе чемпионата мира M8.

Mobile Legends: Bang Bang (сокр. MLBB) — многопользовательская командная видеоигра в жанре MOBA, разработанная Moonton для мобильных устройств.

Две команды, состоящие (каждая) из 5 игроков, сражаются друг с другом, чтобы достичь и уничтожить замок («базу», «трон») противника, одновременно защищая свой для контроля пути — трёх «линий» («верхняя» — топ, «центральная» — мид и «нижняя» — бот), соединяющих замки. В игре также есть карта с изображением таймингов — «баффов» и полоской здоровья на иконке героев.

Каждый игрок управляет своим персонажем («героем»). Более слабые, управляемые компьютером персонажи, называемые «миньоны», появляются на замках команд и следуют по трём линиям до замка противоположной команды, сражаясь с врагами и башнями. Также присутствует система боевых заклинаний. Главной задачей является полное уничтожение центрального замка противников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения