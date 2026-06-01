В Улаанбаатаре идёт дождь, температура составляет 13℃

CentralAsia (MNG) - Сегодня и завтра предупреждают о ветре и пыльных бурях в Алтайских горах, Гоби и степях.
В северной части страны облачно, в других районах переменная облачность. В некоторых районах центральных и восточных аймаков возможны дожди, в горах – мокрый снег. В других районах дождей не ожидается. В большинстве районов на северо-западе скорость осадков составит 6-11 метров в секунду, а в Алтайских горах, Гоби и степях она временно достигнет 16-18 метров в секунду, вызывая пыльные бури.
В котловине Дархад, горных хребтах Хангай, Хөвсгөл, Хэнтий, долинах рек Хараа, Ерөө, Туул и Тэрэлж температура составит +8...+13℃ тепла, в остальных районах +14...+19℃ тепла.
В Улаанбаатаре облачно. Идет дождь. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, временно усиливается перед дождем. Температура +11-+13℃, влажность 46%, атмосферное давление составляет 863 гПа и сохраняется на этом уровне в течение всего дня.