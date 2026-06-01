Россия обвинила Украину в ударе по Запорожской АЭС. Киев отвергает обвинения

CentralAsia (CA) - Россия заявила, что Вооружённые силы Украины 30 и 31 мая нанесли удары по Запорожской атомной электростанции. По данным руководства ЗАЭС, днём 31 мая под обстрел попал транспортный цех станции: уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель», пострадавших среди персонала нет.

В сообщении пресс-службы говорится, что за последние месяцы транспортный цех стал «одним из наиболее часто атакуемых объектов». «Кроме того, неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города», - утверждается в заявлении.

Днём ранее, 30 мая, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС. По его словам, в стене образовалась дыра, а сам дрон управлялся по оптоволокну, что, как он считает, исключает случайность попадания. Это, по утверждению Лихачёва, была «первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала».

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели Запорожскую АЭС после удара беспилотника и обнародовали выводы на своей странице в соцсети X. В ходе обследования они обнаружили повреждённый металлический люк на стене здания, а также несколько обломков и остатки оптоволокна на земле. Агентство запросило доступ внутрь помещения для более детального осмотра, уточнив, что удар был нанесён в непосредственной близости от реакторного блока № 6. При этом эксперты подтвердили, что радиационный фон на станции остаётся в пределах нормы.

Украинская сторона отвергает обвинения. Силы обороны юга Украины ранее заявили, что ВСУ соблюдают Женевскую конвенцию и не наносили ударов по ЗАЭС. «На соответствующем участке фронта в момент инцидента активных боевых действий не велось, никаких средств поражения не применялось», — говорится в сообщении. МИД Украины также назвал обвинения абсурдными. «Не ясно, с какой целью Украина наносила бы удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль», — отметили в дипломатическом ведомстве. В ВСУ добавили, что это очередная попытка России дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия.

Запорожская АЭС в Энергодаре — крупнейшая атомная станция Европы. До конфликта она обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии. В марте 2022 года ЗАЭС была захвачена российскими войсками, а в сентябре того же года все шесть энергоблоков перевели в режим холодного останова. С начала конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.