В Бразилии и Италии расследуют предполагаемые случаи заболевания лихорадкой Эбола

CentralAsia (CA) -  В Бразилии и Италии расследуют предполагаемые случаи заболевания лихорадкой Эбола после поездок в Африку, сообщает Reuters.

В Сан-Паулу у мужчины был выявлен менингит. Еще один случай с подозрением на лихорадку был зафиксирован в Рио-де-Жанейро, где у пациента была обнаружена малярия, сообщили в воскресенье местные органы здравоохранения. В обоих случаях диагноз не исключает возможности заболевания лихорадкой Эбола. В частности, потому что пациент из Сан-Паулу недавно побывал в Демократической Республике Конго, а пациент из Рио-де-Жанейро – в Уганде.

Кроме того, в Италии, в столице Сардинии – Кальяри, пациент с симптомами заболевания лихорадкой Эбола был госпитализирован после возвращения из Конго.

Между тем в Конго четыре медсестры, проходившие лечение от лихорадки Эбола, вызванной штаммом вируса Бундибугйо, были выписаны из больницы в Буниа после выздоровления, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ ожидает увеличение числа выздоровевших, особенно в случаях ранней диагностики и обеспечения доступа к медицинской помощи, а также по мере усиления мер реагирования на вспышку заболевания.

Ранее также выздоровел один из сотрудников лаборатории, в результате чего общее число людей, выздоровевших от вируса, достигло пяти.

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго увеличилось до 282, при этом зарегистрировано 42 летальных исхода после выявления 19 новых положительных результатов тестов. Также расследуется более 1 100 предполагаемых случаев заболевания.

