Наследный принц Ирана Пехлеви посетил Украину и провел переговоры с Зеленским

01 июня 2026
CentralAsia (CA) - Наследный принц Ирана Реза Пехлеви прибыл 30 мая в Одессу для участия в Черноморском форуме по безопасности, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. О визите Пехлеви сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который встретил иранского гостя.
Черноморский форум по безопасности — это ежегодная международная площадка, проходящая в Одессе и посвященная вопросам региональной и глобальной безопасности. Форум стартовал 29 мая и собрал более 1200 участников из Украины, Европы, США и других стран, среди которых политики, дипломаты, военные, эксперты и журналисты. Среди них — американские сенаторы Ричард Блюменталь и Марк Келли, конгрессмен Джим Хаймс и временно поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис.
Основное внимание форума уделяется вопросам безопасности в Черном море, российско-украинской войне, энергетике, а также новым геополитическим вызовам, включая роль стран Ближнего Востока.
По данным украинских и региональных телеграм-каналов, переговоры Зеленского и Пехлеви были посвящены как ситуации в Иране, так и вопросам международной безопасности. В частности, обсуждалась поддержка иранского народа, а также угрозы, связанные с сотрудничеством Тегерана и Москвы.