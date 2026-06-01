Токаев поздравил казахстанцев с Днём защиты детей

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днём защиты детей.

Он отметил, что защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития – общенациональная задача и конституционная обязанность.

«Опора счастливого детства – это дружные, сплочённые семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции. Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чём наглядно говорят достижения в учёбе, спорте, творчестве наших детей», – написал глава государства в Instagram.

Он напомнил об инициативе «Нацфонд – детям», в рамках которой каждый ребёнок получает поддержку от государства. С этого года начался процесс реализации концепции «Дети Казахстана».

Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана, заключил президент.

