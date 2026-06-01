Во Франции почти 800 человек задержаны, более 200 ранены в ходе беспорядков после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов

CentralAsia (CA) - В результате столкновений между футбольными болельщиками и полицией по всей Франции после победы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов пострадали 219 человек, почти 800 были задержаны, передает «Би-би-си». Матч состоялся в Будапеште.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Тысячи сотрудников правоохранительных органов были задействованы для подавления беспорядков, которые нарушили работу автобусного, железнодорожного и пригородного сообщения в Париже. 57 полицейских получили ранения.

Болельщики запускали фейерверки и сигнальные ракеты. В центре города полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Сообщается, что в ходе беспорядков были повреждены шесть автомобилей, имущество двух предприятий и автобусная остановка. МВД Франции заявило, что к полудню воскресенья были задержаны 780 человек, более 450 находятся под стражей. В результате аварии на парижской кольцевой дороге, которую участники беспорядков пытались перекрыть ночью, был обнаружен труп.

Аналогичные беспорядки произошли и в прошлом году, когда ПСЖ в первый раз выиграл Лигу чемпионов, причем тогда в ходе столкновений погибли два человека. На этот раз, по словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, власти были лучше подготовлены и имели «очень надежную, очень стабильную систему», тем не менее десятки полицейских получили ранения.

Нуньес назвал беспорядки «абсолютно неприемлемыми».

Лидер крайне правых Марин Ле Пен написала в X: «Только во Франции победа футбольного клуба вызывает беспорядки». «Только во Франции все чувствуют себя обязанными запереться в своих домах вечером в день победы, чтобы избежать столкновения с насилием», — добавила Ле Пен.

На кадрах из Парижа можно увидеть зажженные файеры, горящие электровелосипеды на дорогах и людей, разбивающих стекла как минимум одного магазина.

Ранее в субботу произошли столкновения между полицией и болельщиками «Пари Сен-Жермен», которые пришли посмотреть финал на гигантских экранах на стадионе ПСЖ «Парк де Пренс».

В воскресенье днем игроки ПСЖ приняли участие в победном параде, который включал проезд по Марсовому полю рядом с Эйфелевой башней и прием, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Для проведения победного парада были мобилизованы около 6000 полицейских.