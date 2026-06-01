Узгидромет предупредил об опасности селей и паводков в 9 регионах

CentralAsia (UZ) - В связи с ожидаемыми дождями 2−5 июня по предгорным и горным районам Узбекистана вновь возможны селе-паводковые явления, предупредил Узгидромет. Жителей и посетителей этих районов призвали соблюдать меры предосторожности. В некоторых районах возможно подтопление территорий.

Где ожидаются селе-паводковые явления

По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам, городам Ангрен и Алмалык;

По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому и Гузарскому районам;

По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам;

По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому и Иштыханскому районам;

По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому и Карманинскому районам;

По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;

По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;

По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;

По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад