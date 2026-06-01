В Казахстане мальчиков начнут вакцинировать от вируса папилломы человека с 2028 года

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 2028 года мальчиков начнут вакцинировать от вируса папилломы человека, сообщает «Курсив» со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

В комитете считают, что прививка поможет избежать генитальных кондилом, рака анального канала и полового органа, а также послужит «непрямой защитой» для женщин за счет сокращения передачи ВПЧ.

Однако расширения программы бесплатной вакцинации против ВПЧ для женщин старше 18 лет в Казахстане не планируется.

Ранее, 14 мая, Минздрав решил бесплатно вакцинировать девочек в возрасте 14-17 лет в целях дальнейших профилактических мер, направленных на снижение риска развития онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, а также обеспечения дополнительной защиты подростков. По состоянию на 1 мая было проведено более 398 тыс. профилактических прививок девочкам в возрасте 11-13 лет, в том числе первой дозой привито 248 тыс., второй дозой – 150 тыс. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.

В июле прошлого года в Минздраве говорили, что планируется расширить охват вакцинацией ВПЧ, включая мальчиков в возрасте 11 лет.

