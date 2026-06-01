США нанесли удары по военным объектам Ирана. Тегеран объявил об ответном ударе по авиабазе

CentralAsia (CA) - Американские военные «в целях самообороны» нанесли удары по иранским радиолокационным объектам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что удары были нанесены 30 и 31 мая, и стали ответом на «агрессивные действия» Ирана, который уничтожил американский беспилотник MQ-1, выполнявший полет над международными водами. Иранские СМИ сообщали об уничтожении американского дрона в ночь на 30 мая.

Американские военные, по данным CENTCOM, «оперативно отреагировали», уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных беспилотника, которые «представляли явную угрозу для судов, следующих через региональные воды».

После сообщения командования США Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что американские военные ударили по телекоммуникационной вышке в Сирике (провинция Хормозган). В ответ КСИР нанес удар по авиабазе, «с которой велась атака», и уничтожил «намеченные цели». КСИР не сообщил ​местонахождение атакованного объекта.

Системы противовоздушной обороны в Кувейте, где ‌расположена крупная база США, в понедельник произвели перехват ракет и дронов, и по всей стране ​звучали сирены, ​сообщило государственное информационное ‌агентство KUNA, не приведя подробностей.

Тем временем президент США ​Дональд Трамп в понедельник утром снова написал в соцсети, что Тегеран очень хочет заключить соглашение с Вашингтоном и что оно будет выгодным для США и их союзников. Американские и иранские дипломаты в четверг ​согласовали основные условия сделки, ⁠сообщали источники «Рейтер», однако оно не было сформулировано в окончательном ‌варианте. Режим прекращения огня между двумя сторонами был установлен ‌в начале апреля.