На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами

CentralAsia (KZ) -  С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 2-4 июня прогнозируются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 2 июня в Павлодарской, 3 июня в Атырауской и Мангистауской, 3-4 июня в Актюбинской, 4 июня в Костанайской областях пройдут сильные дожди, ожидается град и шквалистый ветер.

Также по республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе и юге – с пыльными бурями.

Температуры воздуха днем на западе повысится до +23+28°С, на севере – до +25+32°С, в центре и на востоке – до +27+36°С. На северо-западе ожидается понижение днем до +13+26°С, на юге и юго-востоке республики – до +25+35°С.

