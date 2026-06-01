В Конго подтвердили 282 случая заболевания Эболой

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 282, сообщает Reuters. По информации Министерства связи страны, за последнее время было зафиксировано 19 новых положительных результатов теста.

Основным очагом инфекции остается провинция Итури, где выявлено 264 случая. Еще 15 заболевших обнаружены в провинции Северное Киву, а в Южном Киву подтверждено три случая заражения. Известно о 42 погибших.

Эксперты считают, что вспышка лихорадки в стране рискует стать самой масштабной и продолжительной в истории. Ситуацию осложняют особенности нового штамма вируса, недофинансирование системы здравоохранения в стране, а также многолетний вооруженный конфликт.

Нынешняя вспышка – 17-я в ДРК с момента обнаружения вируса Эбола в 1976 году и вызвана редким штаммом Bundibugyo, впервые выявленным в 2007 году. Против него нет вакцины и специфического лечения. Уровень смертности от этого штамма составляет около 30-50%.