В Узбекистан ожидаются грозы, сильный ветер и пыльные бури
Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) -  В ближайшие дни в ряде регионов Узбекистана ожидаются грозовые дожди, усиление ветра с пыльными поземками, а температура воздуха постепенно снизится на несколько градусов. В горных районах сохраняется риск селевых и паводковых явлений.

Сегодня, 1 июня, по большей части территории республики сохранится сухая и жаркая погода. Лишь в отдельных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до 34-36 градусов, а на юге страны — до 38-40 градусов. 

Со 2 по 4 июня в Узбекистане установится переменчивая погода: ночью и утром преимущественно малооблачно, а во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха постепенно понизится до 28-33 градусов, а в южных регионах составит 34-37 градусов. 

5 июня осадки прогнозируются только местами по Ферганской долине. Существенных изменений температурного фона не ожидается. 

В течение недели скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15–20 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируются пыльные поземки. 

По предгорным и горным районам с 1 по 5 июня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Синоптики предупреждают о вероятности селевых и паводковых явлений. 

В Ташкенте сегодня возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит 34-36 градусов. Со 2 по 4 июня во второй половине дня также возможны локальные осадки и грозы, при этом температура постепенно снизится до 29-31 градуса. 5 июня ожидается сухая погода с температурой днем 31-33 градуса. 

Ветер в столице будет достигать 3–8 метров в секунду, временами усиливаясь до 10–15 метров в секунду. В отдельных районах города возможны пыльные поземки.

