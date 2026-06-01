В настоящее время нет оснований для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и ЕС - ответ Пашиняна лидерам РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - В настоящее время нет оснований для проведения в Армении референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС «до тех пор, пока выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом не станет неизбежным», отметил премьер. Он также добавил, что решение о выборе между ЕАЭС и ЕС должен принимать народ Армении.

«Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично. Сегодня этот выбор носит теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не очень разумно и правильно, не имеет под собой оснований», - сказал он.

Пашинян добавил, что Армения будет работать «спокойно, мирно, без нервов, без споров в Евразийском экономическом союзе».

28 мая на заседании ЕАЭС лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана выпустили совместное заявление, в котором призвали Армению провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. По их мнению, подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет «существенные риски для экономической безопасности» для стран ЕАЭС.