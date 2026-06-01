Малайзия запретила детям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях

CentralAsia (CA) - В Малайзии с 1 июня детям младше 16 лет запретили создавать аккаунты в социальных сетях, сообщает Reuters.

Ограничения распространяются на крупные платформы, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Компании должны проверять возраст новых пользователей по государственным базам данных. За нарушение требований им грозят штрафы до 10 млн ринггитов – около 2,5 млн долларов.

Власти подчеркнули, что детям не запрещают пользоваться интернетом и технологиями в целом. Ограничения необходимы для защиты несовершеннолетних от вредного контента. Также норма должна усилить ответственность платформ, родителей и опекунов за безопасность детей в сети.

Возраст уже зарегистрированных пользователей администрации соцсетей должны проверить в течение шести месяцев.

Малайзия стала жёстче регулировать платформы после роста числа опасных публикаций в интернете. Под ограничения попадает контент, который считают разжигающим расовую или религиозную рознь, а также материалы с критикой монархии.

В декабре 2025 года Австралия первой в мире запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Позднее регулятор начал расследование против Meta, TikTok и Google из-за того, что часть несовершеннолетних всё равно осталась на платформах. Похожие меры готовят и в других странах: Греция с 2027 года закроет доступ к соцсетям детям младше 15 лет, а в Турции такой запрет обсуждают для пользователей младше 15 лет.