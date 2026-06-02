Начались совместные военные учения китайско-монгольских армий. фото и видео

CentralAsia (MNG) - Вооруженные силы Китайской Народной Республики и Монголии официально дали старт совместным сухопутным военным учениям «Степной партнер 2026» в автономном районе Внутренняя Монголия Китая в субботу, 30 мая 2026 года, — сообщает MiddleAsianNews.

В субботу Китай и Монголия начали совместные армейские учения под кодовым названием «Партнер степи 2026» в северной части Китая, во Внутренней Монголии.

Учения сосредоточены на нанесении ударов по незаконным вооруженным группировкам. Их цель — углубление дружбы и взаимного доверия, расширение практического сотрудничества и укрепление потенциала обеих сторон в поддержании мира и стабильности в регионе.

В ходе учений ожидается создание совместной командной структуры и проведение тренировок по совместному командованию и скоординированным ударным операциям в условиях, имитирующих боевые действия.

В церемонии открытия в субботу приняли участие более 600 офицеров и солдат из Китая и Монголии. Это вторые учения в серии совместных тренировок двух армий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения