Начались совместные военные учения китайско-монгольских армий. фото и видео

CentralAsia (MNG) - Вооруженные силы Китайской Народной Республики и Монголии официально дали старт совместным сухопутным военным учениям «Степной партнер 2026» в автономном районе Внутренняя Монголия Китая в субботу, 30 мая 2026 года, — сообщает MiddleAsianNews.
Учения сосредоточены на нанесении ударов по незаконным вооруженным группировкам. Их цель — углубление дружбы и взаимного доверия, расширение практического сотрудничества и укрепление потенциала обеих сторон в поддержании мира и стабильности в регионе.
В ходе учений ожидается создание совместной командной структуры и проведение тренировок по совместному командованию и скоординированным ударным операциям в условиях, имитирующих боевые действия.
В церемонии открытия в субботу приняли участие более 600 офицеров и солдат из Китая и Монголии. Это вторые учения в серии совместных тренировок двух армий.