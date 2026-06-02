Немецкие и монгольские солдаты оттачивали свои навыки в Учебном центре операций по поддержанию мира

CentralAsia (MNG) - Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая. На церемонии в Национальном саду Монголии, у мемориала монгольским миротворческим силам, почтили их прошлый вклад в поддержание мира. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В своих приветственных речах начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Ганбямба Сүнрэв и представитель Организации Объединенных Наций в Монголии г-н Яап ван Хирден подчеркнули высокую оценку многолетнего вклада монгольских миротворческих войск в миссии ООН в различных горячих точках по всему миру.

В присутствии многочисленных почетных гостей дипломатического корпуса и представителей штабов военных атташе оба выступающих подчеркнули, что Монголия уже достигла цели, провозглашенной Президентом Монголии, который также является Главнокомандующим, — «15% участия женщин, женщин-военнослужащих, в монгольских миротворческих контингентах».

Германия и Монголия

Международный день миротворцев ООН посвящен самоотверженности, профессионализму и мужеству десятков тысяч женщин и мужчин, участвующих в миротворческих операциях по всему миру. Он также служит молчаливой памятью о тех, кто отдал свою жизнь, служа миру. Поэтому каждая командировка начинается с тщательной подготовки и обучения.

Германия и Монголия твердо убеждены, что их солдаты – как монгольские, так и немецкие – будут необходимы и в будущем для того, чтобы Организация Объединенных Наций могла вносить свой вклад в стабильность и мир во всем мире.

Поэтому ключевым элементом нашего двустороннего военного сотрудничества является совместная подготовка к международным миротворческим миссиям. Благодаря обмену опытом и знаниями мы обеспечиваем профессиональную, эффективную и осмотрительную работу наших вооруженных сил под флагом Организации Объединенных Наций в любое время. С этой целью с 27 по 22 апреля в учениях приняли участие около 35 немецких и более 100 монгольских солдат.

В мае они снова оттачивали свои военные навыки в Учебном центре операций по поддержанию мира. Основное внимание уделялось работе на командном пункте, выполнению задач сил быстрого реагирования, подготовке по обезвреживанию взрывных устройств, а также созданию и эксплуатации полевого госпиталя второго уровня.

Солдаты смогли многому научиться друг у друга. Таким образом, тренировка прошла с полным успехом для всех участников и запланирована на продолжение в следующем году.

Многие из солдат, приехавших из Германии в этом году, хотят снова побывать там в 2027 году и уже с нетерпением ждут встречи со своими монгольскими товарищами!

