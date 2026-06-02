Как Монголия сочетает свое кочевое наследие с информационно-коммуникационными технологиями

CentralAsia (MNG) - Согласны ли вы с тем, что Монголия на карте выглядит наименее подходящим регионом для создания цифровой инфраструктуры? — спрашивает автор MiddleAsianNews.

Обширная территория размером с Западную Европу и низкая плотность населения представляли собой серьезную проблему для инвесторов. В то время как мир стремительно развивал свою технологическую инфраструктуру, низкая плотность населения и удаленность Монголии грозили отрезать нас от глобального развития. Но сегодня давайте посмотрим, почему Монголия является одним из лидеров в Азиатском регионе в области развития ИКТ!

Инфраструктура поддерживает рост ВВП. По оценкам МСЭ, увеличение доступности широкополосного интернета на 10 процентов приводит к росту ВВП на 1.38 процента. Давайте рассмотрим историю того, как доступ к интернету стал повсеместным в Монголии.

В период с 1996 по 2005 год в Монголии насчитывалось 550 000 пользователей мобильной связи. В 2006 году начал свою деятельность третий оператор, который провел радикальную ценовую реформу, увеличив число пользователей на 1.2 миллиона за год и сделав телекоммуникации доступными для всех.

В 2011 году Монголия стала 26-й страной, внедрившей IPTV, и сегодня группа компаний Unitel в одиночку построила первые 50 000 км волоконно-оптической кабельной инфраструктуры по всей стране. Кроме того, с 2016 года компания активно занимается созданием общенациональной сети 4G, обеспечивая каждому доступ к высокоскоростному интернету и оказывая значительное влияние на превращение ИКТ-сектора Монголии в эталон в регионе.

В результате развитие сектора ИКТ стало ключевым столпом экономической стабильности, принося сегодня в государственный бюджет триллионы налоговых поступлений.

Государственные услуги в дикой степи

Для скотоводов своевременный доступ к информации о погоде, пастбищах и рыночных ценах был важнейшей потребностью для обеспечения средств к существованию.

Благодаря значительному расширению доступа к интернету, жители отдаленных регионов теперь могут получать доступ к государственным услугам на своих мобильных телефонах через платформу e-Mongolia, не выезжая в города. Эксперты подчеркнули, что 46-е место Монголии в Индексе электронного управления ООН (EGDI) в 2024 году неразрывно связано с таким масштабным развитием ИКТ-инфраструктуры.

Вызовы превратились в возможности: Unitel и развитие отрасли

Что касается развития сектора, активные инвестиции Unitel Group и лидирующая на рынке тарифная политика стимулировали конкуренцию и повысили общий потенциал отрасли. Но речь идёт не об одной конкретной компании, а скорее о том, что телекоммуникационный сектор Монголии за 20 лет совершил огромный технологический скачок. Вот несколько примеров.

Рост скорости: скорость 155 Мбит/с, использовавшаяся по всей стране в 2005 году, теперь доступна только одному домохозяйству.

Повышение производительности: Монгольские ИКТ-компании внедрили искусственный интеллект (ИИ) и автоматизацию в свою деятельность, догнав крупные международные технологические компании и развив таланты и ноу-хау для конкуренции на азиатских рынках.

По словам испольнительного директора Unitel Group Жамъяншарава Дорждагвы, компания принимала решения и осуществляла инвестиции, выходящие за рамки простой финансовой эффективности. В результате ей удалось расширить доступ к образованию за счет развития коммуникационной и технологической инфраструктуры, создать цифровую бизнес-среду и заложить основу для беспрепятственного доступа к государственным услугам по всей стране.

Будущие вызовы

Безусловно, Монголия сталкивается с новыми вызовами, такими как кибербезопасность, этика искусственного интеллекта и преодоление цифрового разрыва. Однако тот факт, что страна с небольшим населением и обширной территорией смогла за 20 лет развить свою инфраструктуру таким образом, является интересным примером для других развивающихся стран.

Инвестиции, осуществленные группой компаний Unitel и другими участниками отрасли, создали возможность подключить каждого гражданина Монголии к глобальному цифровому миру, объединив традиционную кочевую культуру страны с цифровой эпохой.

Группа компаний Unitel внесла в государственный бюджет ₮1 трлн (примерно $280 млн) и на протяжении 20 лет определяет национальную цифровую инфраструктуру, что делает организацию успешным организатором цифровой трансформации в регионе и создателем цифровой экосистемы.

