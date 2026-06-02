Монгольская девушка стала волейболисткой, привлекающей внимание современной корейской молодежи

CentralAsia (MNG) - Inkushi или ЭНХСОЁЛ Жамьяанпүрэв, монгольская спортсменка, прославившаяся благодаря телешоу MBC «Чудо-тренер», теперь занимается волейболом и привлекает внимание молодых корейцев, — о чем пишет MiddleAsianNews.

Будучи ключевым игроком команды «Pilseung Wonder Dogs», тренируемой легендарной спортсменкой Ким Ён-гун, и любимицей публики по прозвищу «Nepkushi», она стала источником вдохновения для многих не только благодаря своим спортивным навыкам, но и благодаря стремлению к постоянному совершенствованию. Оставив свою семью в Монголии в юном возрасте, чтобы осуществить свою мечту в чужой стране, Инкуши столкнулась с препятствиями, споткнулась и получила травмы, но всегда поднималась. Ее искренние ответы Ким — простое «Ne, ne» («Да, да») — привели к тому, что зрители прозвали ее «Nepkushi», созвучным корейскому слову «ne» («да») и имени Инкуши.

Следующим важным шагом стало ее присоединение к команде «Cheong KwanJang Red Sparks» из Тэджона, выступающей в корейской V-лиге. Это было не только уникальное событие в истории монгольского волейбола, но и реальный пример того, как монгольский спортсмен доказывает свою состоятельность на международной арене.

Daejeon Cheong KwanJang Red Sparks (корейское название: 대전 정관장 레드스파크스) — южнокорейская профессиональная женская волейбольная команда. Команда была основана в 1988 году и стала полностью профессиональной в 2005 году. Она базируется в городе Тэджон и является членом Корейской федерации волейбола (KOVO). Домашняя арена команды — спортивный зал Чунму в Тэджоне.

Inkushi , олицетворяющая трудолюбие, дисциплину и международные амбиции, была выбрана новым лицом AMU APP, монгольской платформы туристических технологий.

Интересно, что отцом Энхсоёл является Жамьяанпурэв Мижиддорж, который имеет звания государственный сокол Монголии по национальной борьбе, а матерью — Нарантуяа Лхавгадорж, волейболистка и чемпионка страны.

