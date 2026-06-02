Переворачивая страницу истории: крушение самолета Ту-154 – выжили трое монголов

CentralAsia (MNG) - Автор MiddleAsianNews поделился очень интересной историей о трех монголах, выживших в авиакатастрофе.

Всего в авариях и катастрофах потеряно было 72 самолета Ту-154. Одной из таких катастроф стала крушение самолета Ту-154 в Праге – крупная авиакатастрофа, произошедшая в понедельник, 19 февраля 1973 года, в аэропорту Рузине (Прага, Чехословакия).

Авиалайнер Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял регулярный пассажирский рейс SU-141 по маршруту Москва—Прага, но при заходе на посадку внезапно перешёл в быстрое снижение, врезался в землю и разрушился. Из находившихся на его борту 100 человек (87 пассажиров и 13 членов экипажа) погибли 66, из 34 выживших 18 получили ранения.

Трое из 34 выживших были гражданами Монголии (тогдашней Монгольской Народной Республики).

Это первая катастрофа в истории самолёта Ту-154.

Чехословацкая комиссия не смогла установить причины катастрофы, лишь предположив, что при заходе на посадку лайнер неожиданно попал в зону турбулентности, что и привело к потере устойчивости. Советская комиссия пришла к мнению, что причиной катастрофы стала ошибка командира экипажа, который при заходе на посадку случайно (из-за несовершенства системы управления) изменил угол наклона стабилизатора.

Также на момент событий по числу жертв (66 погибших) эта катастрофа занимала второе место в Чехословакии (после катастрофы Ил-18 под Братиславой, 82 погибших)

Трое монголов, выживших в авиакатастрофе, — это тогдашний министр легкой пищевой промышленности Дамдин Пааван и сотрудники Лхагвасүрэн Зодов и Дашдаваа Мандир. Они направлялись в Прагу для участия в очередном заседании Постоянной комиссии Совета экономической взаимопомощи.

ДАМДИН Пааван (1931 - 2018)

Вскоре после посадки на самолет, следовавший из России в Прагу, министр Дамдин позвал двух своих сотрудников в свою личную каюту. Они подумали, что министр обсуждает деловые вопросы, поэтому зашли внутрь, непринужденно пообщались и выпили несколько кружек пива. Стюардесса попросила их сесть, но министр Дамдин настоял и оставил своих двух сотрудников при себе. После трехчасового полета самолет потерял управление и разбился примерно в 160 метрах от взлетно-посадочной полосы.

ДАШДАВАА Мандир (1945 г.р)

«Самолет должен был лететь два часа и 30 минут. Не успели мы оглянуться, как пришло время приземляться. Самолет снизился до облаков, и мы взлетели. Но внезапно раздался ужасный шум. В тот момент я потерял сознание. Не успели мы оглянуться, как дым рассеялся, люди закричали, и я почувствовал, что происходит что-то ужасное. Вокруг была пыль и грязь, дул ветер. Я позвал министра и Лхавнасүрэна. Они тоже позвали меня. Тогда я понял, что мы еще живы. Благодаря министру Дамдину мы выжили», — вспомнил Дашдаваа.

