Объявлены составы национальных сборных Кыргызстана по борьбе на турнир в Улаанбаатаре

CentralAsia (MNG) - Более 400 спортсменов из 30 стран зарегистрировались для участия в турнире Ulaanbaatar Open, по итогам которого будут начисляться рейтинговые очки.

Большое количество олимпийских и мировых чемпионов и медалистов, принявших участие в Открытом чемпионате Улан-Батора, свидетельствует об уровне престижа и конкуренции, которых достиг этот турнир.

Сборные команды Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе будут участвовать в международном турнире Open Ulaanbaatar, который пройдет с 3 по 8 июня в столице Монголии. На соревнованиях ожидается участие спортсменов из различных стран, а кыргызстанские атлеты выступят в нескольких весовых категориях в обеих дисциплинах.

В состав сборной по греко-римской борьбе вошли спортсмены: Акыл Сулайманов (до 60 кг), Жоламан Шаршенбеков (до 63 кг), Амантур Исмаилов, Жантөрө Мырзалиев и Аманат Самат уулу (все - до 72 кг), Бекзат Орункул уулу (до 77 кг), Имур Темирбеков (до 82 кг), а также Азат Салидинов (до 87 кг). Тренеры команды — Арсен Эралиев и Улук Карачолоков.

В вольной борьбе Кыргызстан представят: Өмүрбек Асан уулу (до 61 кг), Аден Сакыбаев и Рустам Кахаров (оба - до 70 кг), Бекзат Рахимов (до 79 кг) и Малик Шаваев (до 86 кг). Старший тренер команды — Эламан Догдурбек уулу.

Турнир в Улаанбаатаре является важным событием на международной арене и значительным этапом подготовки борцов к предстоящим крупным соревнованиям сезона.

