ОАЭ примут участие в турнире Ulaanbaatar Judo Grand Slam 2026

Монгольская легионерка-дзюдоистка ХОРЛООДОЙ Бишрэлт в ОАЭ

CentralAsia (MNG) - Федерация дзюдо ОАЭ подтвердила участие национальной сборной в турнире «Ulaanbaatar Grand Slam», который пройдет в Монголии с 19 по 21 июня под эгидой Международной федерации дзюдо. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 55 стран.

Федерация сообщила, что в состав команды входят 11 спортсменов, а делегацию ОАЭ возглавляет д-р Нассер Аль Тамими, член правления Национального олимпийского комитета и вице-президент Федерации дзюдо ОАЭ. Жеребьевка состоится 18 июня.

Президент Федерации дзюдо ОАЭ Мохаммед бин Таалуб Аль Дареи заявил, что турнир является важным этапом в международной программе национальной команды, предоставляя ценный опыт в противостоянии с ведущими мировыми странами в дзюдо.

