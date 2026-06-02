ОАЭ примут участие в турнире Ulaanbaatar Judo Grand Slam 2026
CentralAsia (MNG) -  Федерация дзюдо ОАЭ подтвердила участие национальной сборной в турнире «Ulaanbaatar Grand Slam», который пройдет в Монголии с 19 по 21 июня под эгидой Международной федерации дзюдо. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 55 стран.

Федерация сообщила, что в состав команды входят 11 спортсменов, а делегацию ОАЭ возглавляет д-р Нассер Аль Тамими, член правления Национального олимпийского комитета и вице-президент Федерации дзюдо ОАЭ. Жеребьевка состоится 18 июня.

Президент Федерации дзюдо ОАЭ Мохаммед бин Таалуб Аль Дареи заявил, что турнир является важным этапом в международной программе национальной команды, предоставляя ценный опыт в противостоянии с ведущими мировыми странами в дзюдо.

