В Монголии запустили национальное движение в поддержку детей

CentralAsia (MNG) - В Монголии по инициативе премьер-министра Учрала Ням-Осора стартовало национальное движение «Если сказал “да” ради детей — обязательно сделай»

О запуске инициативы было объявлено на внеочередном заседании Национального совета по делам детей. В рамках программы планируется внедрить специальный раздел «e-Kids» на государственной цифровой платформе e-Mongolia, а также переоборудовать здание бывшей столичной администрации рядом с площадью Сүхбаатара в Дворец развития детей.

Кроме того, государственным органам всех уровней поручено обеспечить выполнение решений, принятых в интересах детей, создавать безопасную среду для их развития и еженедельно публиковать открытые отчеты о проделанной работе.

Мэр Улаанбаатара Пүрэвдагва Бяруузана отметил, что дети составляют около трети населения столицы, поэтому при реализации городских проектов особое внимание будет уделяться безопасности и комфорту детей на улицах и в общественных пространствах. По его словам, власти намерены устранить все потенциально опасные объекты городской инфраструктуры, включая оголенные электропровода, открытые ямы и участки со стоячей водой. Жители уже начали направлять сообщения о подобных проблемах через мобильные приложения.

Премьер-министр Учрал Ням-Осор сообщил, что работы по реконструкции бывшего здания администрации столицы начнутся уже в ближайшее время. В будущем Дворце развития детей планируется открыть специализированные пространства для изучения информационных технологий, искусственного интеллекта, английского языка, а также развития инновационного и креативного мышления.

