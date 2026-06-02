Система теплоснабжения города Дархан будет усовершенствована

CentralAsia (MNG) -  Министр энергетики Монголии Найдалаа Бадрах посетил государственное предприятие «Дарханская тепловая сеть».

Специалисты компании, используя программное обеспечение CITECT SCADA для контроля и управления с целью обеспечения работы централизованной системы теплоснабжения города Дархан в установленном режиме, дистанционного мониторинга, снижения трудоёмкости и оптимизации процессов, в 2025–2026 годах закупили в среднем 726,8–745,3 тыс. Гкал тепловой энергии от источника и распределили её потребителям через четыре насосные станции и 16 тепловых пунктов.

Подготовительные работы к зимнему сезону 2026–2027 годов продолжаются согласно графику, и на текущий момент их выполнение составляет 34%.

В ходе встречи министр Найдалаа Бадрах представил информацию о политике, принципах и реализуемых мероприятиях в энергетическом секторе. В частности, он сообщил, что в середине текущего месяца планируется утверждение политики цифрового перехода в сфере энергетики.

Также министр вручил нагрудный знак «Передовой работник отрасли» специалисту государственного предприятия «Дарханская тепловая сеть»  Гандаваа Дамдин.

