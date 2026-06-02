12 306 матерей в Монголии удостоены ордена «Алдарт эх» (Материнская слава)

CentralAsia (MNG) - Хүрэлсүх Ухнаа издал указ в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией и Законом «О поощрении матерей, родивших и воспитавших много детей», и вручил ордена «Алдарт эх» («Материнская слава») матерям страны.

В этом году орденами были награждены в общей сложности 12 306 матерей, из них:

орденом первой степени — 1 645 матерей;

орденом второй степени — 10 661 мать.

50% награждённых, то есть 6 163 женщины, находятся в возрасте от 33 до 39 лет. Самой старшей из награждённых — 94 года, самой молодой — 22 года.

Президент Хүрэлсүх Ухнаа отметил, что в Монголии существует прекрасная традиция: государство с уважением чествует и прославляет матерей, поскольку плоды их труда, заботы и самоотверженности пожинают потомки, семья, род и весь народ.

Он выразил искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия прославленным матерям, а также их семьям, детям и родственникам.

По инициативе Президента с 2025 года денежное вознаграждение, прилагаемое к ордену «Алдарт эх», было увеличено в два раза.

