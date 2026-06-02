ЕС рассматривает строительство центров для мигрантов в Казахстане и Узбекистане, - Politico

CentralAsia (KZ) - Евросоюз хочет начать переговоры с десятком стран о создании центров для мигрантов, которым отказали в убежище в Европе. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, говоривших на условиях анонимности. По их словам, среди возможных партнеров — Казахстан и Узбекистан. В этих странах могут создать центры, куда можно будет вывозить мигрантов после отказа в убежище, а также площадки для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в ЕС.

Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция работают совместно над созданием таких центров и внешних пунктов обработки заявок. В обмен странам-участникам могут предложить помощь в развитии или либерализацию визового режима. Как пояснил один из дипломатов, это должно восприниматься как выгодное для обеих сторон решение.

Правительство Нидерландов уже сообщило парламенту, что правовая экспертиза не выявила юридических препятствий ни для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за пределами ЕС, ни для депортации в такие центры репатриации мигрантов, которые утратили право на пребывание в ЕС. В письме правительства Нидерландов, с которым ознакомилось Politico, говорится, что Гаага намерена переходить к практическим шагам. По словам одного из дипломатов, объявление о конкретной договоренности может последовать в ближайшие 6–7 месяцев.

«По всей Европе граждане требуют эффективных решений, которые позволят восстановить контроль над миграционными потоками, — заявил министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк. — Такие решения постепенно обретают форму и уже доказали свою юридическую состоятельность».

Официально европейские столицы стараются не называть потенциальные страны публично. Politico отмечает, что правительства ЕС боятся повторения скандалов, которые сопровождали британский проект с Руандой и итальянскую схему с Албанией, столкнувшуюся с юридическими проблемами. Один из дипломатов ЕС сообщил, что к концу года планируется создать «четкий контур проекта».

Обсуждение создания внешних центров идет параллельно с финальной стадией переговоров по новому регламенту ЕС о депортации мигрантов. Франция и Германия, по данным Politico, добиваются, чтобы механизм таких центров можно было применять сразу после окончательного утверждения регламента.

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер говорит, что европейские граждане недовольны тем, что лишь 28% мигрантов возвращаются в свои страны после предписания покинуть ЕС. Многие центры размещения просителей убежища переполнены. Нидерланды уже столкнулись с обострением кризиса приема беженцев. В мае центр размещения просителей убежища в Тер-Апел оказался переполнен, и десятки людей были вынуждены ночевать на улице. По стране прокатилась волна протестов против миграционной политики властей и размещения просителей убежища.

Отвечая на брифинге в Астане на вопрос о Центрах поддержания беженцев, председатель комитета международной информации МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев ответил, что такого рода переговоров дипломаты не вели, передает Orda.kz.

«Мы проводим переговоры с ЕС об упрощении визовых требований для наших граждан. Если гражданин выехал из своей страны незаконно, мы обязуемся сделать всё возможное, чтобы он вернулся в свою страну», - сказал он.

