Tasnim: Иран прекратит контакты с США из-за ударов Израиля по Ливану

CentralAsia (CA) - Иран прекратит прямые переговоры и обмен посланиями с США из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на официальных лиц и переговорщиков.

В агентстве напомнили, что прекращение боевых действий в Ливане было одним из условий перемирия Ирана и США, однако теперь эта договоренность нарушена. Иранская сторона не вернется к диалогу с США, пока Израиль не перестанет атаковать сектор Газа и не выведет войска из «оккупированных районов» Ливана, пишет Tasnim. В знак протеста, отмечает агентство, Иран решил полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе.

1 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф указывал на подрыв переговорного процесса между Ираном и США из-за военной активности Израиля в Ливане. В тот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удары по позициям «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в прошедшие выходные США и Иран продолжили обмениваться ударами. Пентагон сообщал об атаке на иранские позиции вблизи Ормуза, а Корпус стражей исламской революции — об ответном ударе по американской военной базе.