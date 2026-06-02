Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» согласились прекратить боевые действия

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также представителями «Хезболлы», и убедил стороны в необходимости деэскалации.

«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху: войска в Бейрут не пойдут, а те, что уже были в пути, развернуты. Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел очень конструктивный разговор с «Хезболлой», и они согласились, что все боевые действия будут прекращены — Израиль не будет нападать на них, а они не будут нападать на Израиль», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Вскоре после этого посольство Ливана в США сообщило, что «Хезболла» приняла предложение США о «взаимном прекращении атак» после того, как Израиль накануне четвертого раунда израильско-ливанских переговоров пригрозил нанести новые удары по югу Бейрута, передает «Би-би-си».

«Ливанские власти получили подтверждение того, что «Хезболла» приняла предложение США о взаимном прекращении атак», — говорится в заявлении посольства, опубликованном канцелярией президента Ливана Жозефа Ауна.

В нем говорится, что подтверждение поступило после телефонного разговора между Ауном и госсекретарем США Марко Рубио.

Между тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что сообщил президенту США Дональду Трампу, что Израиль нанесет удар по Бейруту, если «Хезболла» не прекратит атаки.

«Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сказал ему, что если «Хезболла» не прекратит нападать на наши города и наших граждан, Израиль нанесет удары по террористическим целям в Бейруте», — цитирует слова Нетаньяху его канцелярия.

«Наша позиция по этому вопросу остается неизменной», — добавил премьер.

В другом посте в понедельник вечером Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в интенсивном режиме.

Ранее в понедельник иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что переговорная группа Тегерана прекращает все контакты с США через посредников из-за атак на Ливан.

«Учитывая продолжающиеся нападения израильского режима в Ливане, а также то, что Ливан был одним из предварительных условий прекращения огня — которое в настоящее время нарушено по всем направлениям, включая Ливан, — иранская переговорная делегация приостанавливает переговоры и обмен сообщениями через посредников», — говорится в сообщении.

Комментируя эти сообщения, Трамп заявил NBC News, что Иран не проинформировал Вашингтон о своем решении.

«Это вполне уместное заявление, ведь они лучше ведут переговоры, чем воюют, — сказал он в коротком комментарии. — Но они нас об этом не поставили в известность».

«Если честно, я считаю, что мы слишком много говорили. Думаю, было бы очень хорошо просто помолчать», — добавил американский лидер.

По его словам, это все не значит, что США «собираются начать бомбить их»: «Мы сохраним [морскую] блокаду».

«Прекращение огня между Ираном и США безоговорочно распространяется на все фронты, включая Ливан. Нарушение режима прекращения огня на одном фронте является нарушением прекращения огня на всех фронтах», — написал ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.

В сообщении агентства Tasnim утверждалось, что Иран вместе со своими союзниками в регионе разработал план полной блокировки Ормузского пролива, а также «активизации действий на других фронтах», в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе.

О возможности открытия «новых фронтов» в понедельник вечером заявлял также Корпус стражей исламской революции Ирана.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам ливанской столицы Бейрута на фоне обострения конфликта со поддерживаемой Ираном вооруженной группировкой «Хезболла».

Нетаньяху заявил, что «террористические объекты» в Дахие — оплоте «Хезболлы» — будут подвергнуты ударам в ответ на удары ракетами и дронами по израильским мирным жителям, а также на другие нарушения режима прекращения огня, объявленного в апреле, но так и не положившего конец боевым действиям.

В совместном заявлении, опубликованном в понедельник утром, премьер-министр Израиля и министр обороны Исраэль Кац заявили, что отдали приказ нанести удары по Дахие «вследствие неоднократных и продолжающихся нарушений режима прекращения огня в Ливане со стороны террористической организации „Хезболла“ и ее атак на наших гражданских лиц и города».

«Дахия в Бейруте ничем не отличается от населенных пунктов на севере Израиля — если на севере нет спокойствия, то и в Бейруте его не будет», — предупредил Кац.

Вскоре после этого на дорогах, ведущих из пригородов, образовались пробки — многие жители пытались бежать в безопасное место.

Израильские военные также издали приказ об эвакуации жителей южных пригородов Бейрута и предупредили, что нанесут удары по целям в этом районе, если «Хезболла» продолжит обстреливать ракетами израильскую территорию.

Ливан оказался втянут в войну 2 марта, когда «Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю в ответ на израильский удар, в результате которого погиб верховный лидер Ирана. Израиль ответил воздушной операцией по всей территории Ливана и наземным вторжением на юге страны.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала войны в стране погибли не менее 3 412 человек. Эти цифры включают как военных, так и гражданских жителей страны.

Израиль заявляет, что за тот же период по обе стороны границы погибли 24 его солдата и четверо израильских мирных жителей.