Сотни человек в Кении протестуют против карантинного центра для больных Эболой, созданного США

CentralAsia (CA) - Сотни людей вышли в понедельник на улицы центрального кенийского города Наньюки, протестуя против решения США о создании карантинного центра для больных Эболой на военной базе, сообщает Reuters. При этом в пятницу Высокий суд распорядился приостановить реализацию этого плана, посчитав, что центр может представлять опасность для общественного здоровья.

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что отделение на 50 коек на авиабазе в округе Лайкипия будет обслуживать американцев, которые контактировали с вирусом, но все еще не имеют симптомов. Правительство Кении также подтвердило планы по созданию этого учреждения, и министр здравоохранения Аден Дуале заявил в субботу, что это часть более широкой инициативы по укреплению систем реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр должен был начать работу в прошлую пятницу.

В конце прошлой недели и в выходные дни в Наньюки наблюдалось множество полетов военных самолетов, что, вероятно, являлось частью продолжающейся подготовки США к созданию карантинного центра, несмотря на постановление суда. В субботу свидетель агентства Reuters сообщил, что полиция и военные усилили свое присутствие на дорогах, ведущих к авиабазе.

Между тем в понедельник сотни людей вышли на протест примерно в 4 км от места планируемого строительства. На видеозаписи, полученной агентством Reuters, видно, как толпа свистит, а некоторые едут на крыше пикапа. Также видно, как над дорогой что-то горит. Телеканалы NTV Kenya и Citizen Kenya показали кадры, на которых люди стоят у стены возле авиабазы, рядом с которой – танк, а на страже – несколько солдат.

Один из организаторов протеста Патрик Вахоме заявил агентству Reuters, что они хотят, чтобы медицинское учреждение было окончательно закрыто к 9 июня.

«Нануки – очень маленький городок. Военнослужащие, которые служат на базе... живут с нами. Наши дети ходят в одни и те же школы, а это значит, что если кто-то заразится, то заразимся все. Мы пикетируем, борясь за свою жизнь», - сказал он.