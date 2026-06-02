Новое правительство Венгрии перепишет Конституцию, чтобы сместить президента

Петер Мадьяр (слева) и Тамаш Шуйок (справа),

CentralAsia (CA) - Пришедший в прошлом месяце к власти премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство изменит Конституцию страны, чтобы сместить с должности президента Тамаша Шуйока, который отказался уходить в отставку добровольно, сообщает Русская служба ВВС.

Мадьяр неоднократно обвинял Шуйока в том, что тот служит интересам прежнего премьер-министра Виктора Орбана, и требовал от него уйти в отставку до 31 мая. В понедельник, 1 июня, Шуйок вновь заявил, что никуда не уйдет до конца своего пятилетнего срока. Он был назначен в президенты в 2024 году парламентом, в котором у Орбана тогда было уверенное большинство.

Партия Орбана «Фидес», перешедшая в оппозицию, назвала требования Мадьяра «незаконным ультиматумом». Мадьяр заявил, что Шуйок «недостоин представлять единство венгерской нации», он «никогда не заступался за уязвимых, за тех, на кого нападают, и не отстаивал верховенство закона».

Венгрия – парламентская республика. Конституционное большинство депутатов – 133 из 199 – может изменять Конституцию по своему усмотрению. Полномочия же президента в стране преимущественно церемониальные, однако он имеет право вернуть законопроекты в парламент для повторного рассмотрения или направить их в Конституционный суд.

Критики прежнего премьер-министра Виктора Орбана обвиняли его в том, что за 16 лет своего правления он систематически переписывал законы, чтобы продлить свое пребывание у власти и закрепить своих союзников на ключевых государственных постах. Мадьяр же и его сторонники пришли к власти с обещаниями радикальной ревизии законодательства, чтобы устранить ставленников Орбана. Помимо смещения президента, правительство намерено ограничить пребывание одного человека на посту премьера восемью годами, чтобы максимально затруднить Орбану возвращение к власти.