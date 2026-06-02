Россия нанесла удары по Украине: в Киеве — 4 погибших, в Днепре — 5

CentralAsia (CA) - Россия нанесла массированные удары дронами и баллистическими ракетами по городам Украины в ночь на вторник, 2 июня, сообщают Воздушные силы ВСУ. По их данным, армия РФ запустила крылатые ракеты типа «Калибр» со стороны Каспийского моря.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, после российской атаки четверо погибли, 51 человек ранен, 35 госпитализированы. В трех районах города - перебои с электричеством. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Подольском районе обломки сбитой ракеты упали на крышу жилого дома, возник пожар, выбило окна.

В городе Днепр в результате российской атаки погибли пятеро, включая 73-летнюю женщину, 25 человек ранены, сообщил глава местной Областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. По его словам, один из ударов пришелся на жилой квартал, там возник пожар.

В результате обстрела двух районов Харькова шесть человек, включая 11-летнюю девочку, получили ранения, написал в Telegram глава местной ОВА Игорь Терехов.

Власти городов Украины продолжают фиксировать падения обломков ракет и дронов, а также их попадания в разных местах. Данные о пострадавших и ущербе уточняются.

Вечером 1 июня президент России Владимир Путин заявил, что недавняя атака ВСУ по городу Старобельск в Луганской области придала войне «новое качество». Тот удар частично разрушил здания местного колледжа и, по данным властей, привел к гибели 21 студента.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 июня предупредил о возможности нового массированного удара России по городам страны.

В ночь на 24 мая армия РФ нанесла масштабный удар по Киеву и Киевской области, во время которого Россия в третий раз использовала ракету типа «Орешник». Тогда погибли два человека, 80 были ранены.