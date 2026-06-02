Россельхознадзор запретил ввоз из Армении вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россельхознадзор со 2 июня вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковых плодов (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, а также на транзит этой продукции через территорию РФ в другие государства — члены ЕАЭС.

Как пояснили в ведомстве, решение принято в связи с «участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов и угрозой фитосанитарному благополучию». Российская сторона неоднократно направляла армянским коллегам информацию о выявлении карантинных объектов, однако ситуация не изменилась, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор допустил к ввозу живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. Ведомство потребовало остановить со 2 июня ветеринарную сертификацию рыбы, предназначенной для экспорта в Россию (за исключением двух допущенных заводов, чью продукцию будут проверять в лабораториях). В мае Россия запретила ввоз огурцов, помидоров, зелени и клубники из Армении, а также цветов, минеральной воды «Джермук», коньяка и вин трёх крупных производителей («Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян»).

Торговые ограничения начались на фоне охлаждения российско-армянских отношений. Армения в марте 2025 года запустила процедуру вступления в Евросоюз. Позже премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в вопросе Украины, и пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества.

29 мая Владимир Путин пригрозил Армении «украинским сценарием», а ранее советовал Еревану провести референдум о членстве в ЕС, чтобы в случае выхода из ЕАЭС, разойтись «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода». 26 мая Россия пригрозила разрывом соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. 30 мая МИД РФ отозвал посла в Ереване для консультаций. Пашинян в ответ заявил, что республика продолжит работу в ЕАЭС, пока выбор между союзами не станет неизбежным, и отверг требование Путина провести референдум.