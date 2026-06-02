Население Казахстана достигло 20 563 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Население Казахстана к 1 мая достигло 20 563 тыс. человек, увеличившись в январе-апреле на 0,31%, сообщило нацбюро статистики, передает «Власть.кз».

По итогам первых четырех месяцев этого года прирост населения выше среднего по республике показали только пять регионов: Астана, Шымкент, Алматинская область, Алматы и Мангистауская область. Еще в четырех регионах (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская и Кызылординская области) прирост был ниже среднего по стране.

В остальных регионах в этот период население сократилось. Лидерами по сокращению населения оставалисьСеверо-Казахстанская область (-0,28%), Абай (-0,31%) и Улытау (-0,36%).

Сальдо миграции по итогам первых четырех месяцев 2026 года было положительным в трех мегаполисах, а также в Акмолинской и Алматинской областях. Столица остается абсолютным рекордсменом по приему мигрантов.

В остальных регионах число уехавших превышает число прибывших мигрантов. При этом самый значительный миграционный отток населения продолжают показывать южные регионы, а лидером остается Туркестанская область.

Во всех регионах, кроме трех, зафиксирован естественный прирост населения – когда число родившихся больше числа умерших. В Восточном и Северном Казахстане, а также в Костанайской области зафиксирован обратный процесс – естественная убыль населения.

Городское население Казахстана за январь-апрель выросло на 0,52% и достигло 13 153,7 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,07% до 7 409,3 тыс. человек. Доля городского населения в стране составляет 63,9%, сельского населения - 36,1%.

