Сборная Узбекистана уступила Канаде в товарищеском матче перед ЧМ

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана по футболу уступила команде Канаде со счетом 0:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Эдмонтоне.

Голы забили Хонатан Осорио (58-я минута) и Майкл Нельсон (90+1).

Обе команды готовятся к предстоящему чемпионату мира. Следующий матч канадцы проведут в ночь на 6 июня по московскому времени против сборной Ирландии. Команда Узбекистана 8 июня сыграет против соперников из Нидерландов.

Сборная Канады является одной из стран - хозяек чемпионата мира - 2026. Стартовую встречу на турнире канадцы проведут против команды Боснии и Герцеговины 12 июня. Позднее им предстоит сыграть на групповом этапе со сборными Катара и Швейцарии.

Для сборной Узбекистана мировое первенство начнется игрой против команды Колумбии, которая намечена на 18 июня. Также во время проведения групповой стадии ей предстоит сыграть со сборными Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Кроме Канады матчи примут США и Мексика. В турнире впервые сыграют 48 сборных.