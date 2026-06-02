«Ты, чёрт возьми, сумасшедший». Трамп раскритиковал премьера Израиля за расширение операции в Ливане, - Axios

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане, пишет Axios со ссылкой на несколько источников.

По словам двух собеседников издания, во время разговора Трамп заявил, что Нетаниягу «сошел с ума». Один из источников пересказывает слова Трампа так: «Если бы не я, ты бы сейчас сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль». Другой источник говорит, что Трамп был «в бешенстве» и в какой-то момент закричал на Нетаниягу: «Какого хрена ты делаешь?» (в оригинале — «What the fuck are you doing?»).

Один из источников Axios отмечает, что у Трампа и Нетаниягу и раньше случались напряженные телефонные разговоры, но этот был одним из самых тяжелых с момента возвращения Трампа в Белый дом. Как предполагает издание, раздражение Трампа было вызвано тем, что эскалация в Ливане грозила сорвать переговоры США с Ираном.

После звонка Трамп написал в соцсети Truth Social, что попросил Нетаниягу не проводить крупную операцию в Бейруте, и тот «развернул свои войска». Также Трамп утверждает, что поговорил с представителями руководства «Хизбаллы», и они «согласились прекратить обстрелы Израиля и его военнослужащих».

Офис Нетаниягу также сообщил о разговоре премьера с Трампом. Нетаниягу предупредил, что если «Хизбалла» не прекратит обстреливать израильские города, Израиль нанесет удары по «террористическим целям в Бейруте». «Наша позиция остается неизменной», — заявил премьер Израиля.

Израильский чиновник сообщил Axios, что Израиль больше не планирует наносить удары по объектам «Хизбаллы» в Бейруте. Американский чиновник утверждает, что Трамп «продавил свою позицию» в разговоре с Нетаниягу, и тот в итоге ответил: «Ладно, ладно, просто убедись, что все будет улажено».

Прекращение огня в Ливане было одним из условий, которые Иран выдвигает для перемирия с США. Однако в выходные 30–31 мая израильская армия заняла стратегически важную средневековую крепость Бофор на юге Ливана, которая, по данным ЦАХАЛ, использовалась как форпост «Хизбаллы». В понедельник, 1 июня, иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану. Трамп через некоторое время написал, что переговоры «продолжаются быстрыми темпами».

Нетаниягу обвиняют в Израиле в получении взяток, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу о коррупции. Суды по его делу идут с 2020 года, Трамп во время своего визита в Израиль призывал помиловать его, а также писал письмо с такой просьбой президенту Израиля Ицхаку Герцогу.