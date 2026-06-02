Минобороны России назвало цели ночной атаки на Украину

CentralAsia (CA) - Министерство обороны РФ прокомментировало ночной удар по Украине. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что удары наносились «высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, а также ударными беспилотными летательными аппаратами».

Сообщается, что массированный удар был нанесён по предприятиям оборонной промышленности, а также по «объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам».

Утверждается, что это было сделано «в ответ на террористические атаки».

По версии российского ведомства, удары были нанесены по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ранее украинские власти сообщали, что Россия в ночь на 2 июня нанесла удары ракетами и дронами по нескольким областям Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую, погибли более 10 человек.