ЕС одобрил самый жесткий миграционный закон с центрами депортации

CentralAsia (CA) - В понедельник Евросоюз и Европарламент согласовали противоречивый закон, направленный на ускорение возвращения мигрантов, не имеющих законного права оставаться в Европе, что ознаменовало самое жесткое изменение миграционной политики блока за последние десятилетия, сообщает Еuronews.

Политики утверждают, что так называемое «Положение о возвращении» является ключом к ускорению возвращения мигрантов и краеугольным камнем борьбы ЕС с нелегальной миграцией.

Оно также отражает более широкий политический сдвиг в Европе, когда консерваторы - иногда при поддержке ультраправых - настаивают на более жестком подходе к миграции.

По официальным данным, только 29% мигрантов, не имеющих законного права оставаться в Европе, покидают ЕС.

«Это действительно очень важный шаг к тому, чтобы убедиться, что мы контролируем происходящее в ЕС, кто приезжает, а кто вынужден покидать ЕС», - сказал журналистам по окончании переговоров еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.

В основе закона лежит положение, позволяющее странам ЕС создавать депортационные центры за пределами блока, известные как центры возвращения, если они заключат соглашение со страной, не входящей в ЕС.

«Следующим шагом станет более активная работа в области миграционной дипломатии совместно с третьими странами», - сказал Бруннер, избежав упоминания возможной третьей страны, в которой будут размещены центры возвращения.

Этими центрами могут быть как транзитные пункты, так и места, где человек должен остаться, что является значительным отступлением от действующих правил.

Большинство мигрантов могут быть возвращены только в страну происхождения или в страну, с которой у них есть доказанная связь. В новой системе это требование будет отменено. От депортации в центр возвращения будут освобождены только несопровождаемые несовершеннолетние, в то время как семьи с детьми будут иметь на это право.

Некоторые страны ЕС уже работают над поиском потенциальных стран-партнеров для будущих центров возвращения. Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция объединились в марте прошлого года для реализации спорного проекта, а Италия уже работает по аналогичной схеме в Албании, где в двух центрах проживает (источник на английском языке) менее сотни мигрантов.

Закон также позволяет странам ЕС обыскивать "место жительства или другие соответствующие помещения" нелегальных мигрантов - положение, которое неправительственные организации и гражданское общество сравнивают с печально известными рейдами, проводимыми Иммиграционной и таможенной службой США (ICE).

«Это положение специально расплывчато, чтобы дать возможность его широкого толкования в разных странах-участницах. Оно открывает двери для домашних рейдов, а также рейдов в помещениях ассоциаций помощи мигрантам и медицинских учреждений», - заявила Euronews Элеонора Челория из итальянской ассоциации экспертов по правовым вопросам Asgi.

Хотя она признала, что во многих странах-членах ЕС для проникновения в частные дома полиции по-прежнему необходим судебный ордер, она назвала закон «тревожным», поскольку он может побудить власти расширить свои полномочия.

Среди других положений - увеличение сроков задержания, ужесточение запретов на въезд и новые полномочия по поиску нелегальных мигрантов.

Максимальный законный срок содержания под стражей нелегальных мигрантов, ожидающих возвращения, увеличивается с шести месяцев до двух лет, с возможным шестимесячным продлением и неограниченным сроком для лиц, представляющих угрозу безопасности.

Запрет на въезд также значительно ужесточается: в большинстве случаев он увеличивается с пяти до десяти лет с возможностью пожизненного запрета для лиц, представляющих угрозу безопасности.

Еще одно изменение касается апелляций. Согласно действующим правилам, депортация автоматически приостанавливается на время рассмотрения судебных споров, в то время как новый закон отменит эту автоматическую защиту, предоставив судам право в каждом конкретном случае решать, следует ли приостановить действие приказа о возвращении.

В законе также вводится Европейский порядок возвращения, чтобы облегчить взаимное признание решений о возвращении в разных странах-членах ЕС, но это будет оставаться добровольным.

Сроки реализации были самым сложным вопросом в переговорах между Советом и Парламентом. Согласно компромиссному решению, некоторые положения вступят в силу через 12 месяцев после вступления постановления в силу. Первоначально Совет настаивал на двух годах.

Ассоциации гражданского общества и левые евродепутаты раскритиковали текст, заявив, что он подвергнет опасности жизни мигрантов и нарушит фундаментальные права.

«Текст, принятый сегодня, является результатом позорного соглашения: юридический арсенал, служащий ксенофобской идеологии, теперь завершен», - заявила Euronews после окончания переговоров евродепутат от партии Greens – EFAМелисса Камара.

«Это постановление создаст драконовскую систему задержания и депортации: от содержания людей в иммиграционной тюрьме до 30 месяцев до разрыва семей и отправки людей в незнакомые им страны», - сказала Сильвия Карта, сотрудник по защите интересов Picum, сети различных организаций, поддерживающих нелегальных мигрантов.

Теперь закон должен быть официально одобрен европарламентариями и странами ЕС и может вступить в силу уже в следующем месяце.