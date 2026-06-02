Почти 2,8 тыс. нарушений трудового законодательства выявлено в Казахстане начала года

CentralAsia (KZ) - С начала года в Казахстане проведено более 2,4 тыс. внеплановых проверок на предприятиях, в ходе которых выявлено порядка 2,8 тыс. нарушений трудового законодательства, выдано 1 630 предписаний, обязательных для исполнения, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев. При этом он сообщил, что сохраняются факты сокрытия производственного травматизма, из-за чего работодатели уходят от ответственности.

«В целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и защиты трудовых прав граждан в 2026 году государственной инспекцией труда проведено более 2,4 тыс. внеплановых проверок. По итогам проверочных мероприятий выявлено порядка 2,8 тыс. нарушений трудового законодательства, выдано 1 630 обязательных для исполнения предписаний. В результате принятых мер защищены трудовые права более 22 тыс. работников», - сказал Ертаев.

Он отметил, что по сравнению с 2024 годом количество несчастных случаев на производстве снизилось на 4,5% – с 1 408 до 1 345 случаев, а количество смертельных несчастных случаев – на 7,9%, с 202 до 188 случаев. При этом наибольшее количество пострадавших приходится на предприятия горнометаллургического комплекса – 16%, строительной отрасли – 10% и нефтегазового сектора – 5%.

Вместе с тем одним из проблемных вопросов, влияющих на безопасность труда, является сокрытие производственного травматизма, отметил министр. Это приводит к уходу работодателей от ответственности, к социальной незащищенности работника, отсутствию гарантированных социальных выплат.

«По состоянию на 1 мая 2026 года в Казахстане фактов сокрытия травматизма работодателями составляет 39 случаев. Наибольшее количество фактов скрытого травматизма в разрезе отраслей экономики зафиксировано в сфере оказания услуг – 18 случаев, в обрабатывающей и в строительной сфере – по 5 случаев», - привел данные Ертаев.

Он добавил, наибольшее количество случаев зафиксировано в Атырауской области – 10, в Астане – 7, в Акмолинской области – 6

