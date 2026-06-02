Эль-Ниньо может сделать лето ещё жарче и принести ливни в Центральную Азию, – ООН

CentralAsia (CA) - Метеорологическое агентство ООН предупредило о возможном сильном Эль-Ниньо, которое может повысить температуру по всему миру и усилить экстремальную погоду в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.

Эль-Ниньо возникает, когда в Тихом океане слабеют постоянные ветры, которые обычно уносят тёплую воду на запад. Из-за этого тепло накапливается в центральной и восточной части океана, меняет движение воздуха и влаги в атмосфере и влияет на погоду по всему миру – от ливней до засух и волн жары.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), тёплая вода в океане уже подпитывает развитие Эль-Ниньо. ВМО прогнозирует, что с июня по август температура будет выше нормы в большинстве регионов мира. По оценке организации, Эль-Ниньо может продлиться до ноября.

«Нам нужно подготовиться к потенциально сильному Эль-Ниньо. Оно усилит засухи и ливни, а также повысит риск волн жары на суше и в океане», – заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Предыдущий Эль-Ниньо стал одним из факторов, из-за которых 2024 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений.

В экваториальной части Тихого океана уже зафиксировали резкий рост температуры поверхности воды. По данным ВМО, она быстро повышалась с конца апреля до середины мая. Под поверхностью океана также накопилось необычно много тепла: местами температура превышает норму более чем на 6 градусов.

«Эль-Ниньо может привести к увеличению осадков на юге Южной Америки, юге США, в отдельных районах Африканского Рога и Центральной Азии. При этом в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и части Южной Азии повышается риск засухи. Это явление также может усилить ураганы в центральной и восточной части Тихого океана», – говорится в сообщении ВМО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее срочным климатическим предупреждением.

«Условия Эль-Ниньо подольют масла в огонь нагревающегося мира. Странам всего мира необходимо быстрее переходить от ископаемого топлива к возобновляемой энергетике», – сказал он.

В ВМО подчеркнули, что пока нет доказательств тому, что изменение климата делает Эль-Ниньо более частым или сильным. Но глобальное потепление может усиливать его последствия – в том числе экстремальную жару и сильные дожди.