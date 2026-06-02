В узбекской пустыне Кызылкум после аномальных дождей появилось искусственное озеро площадью 80 км²

CentralAsia (UZ) - В Бухарской области Узбекистана, к северу от посёлка Газли Пешкунского района, за последние полгода сформировался крупный водоём, возникший на фоне осадков, в три раза превышающих климатическую норму.

Новое озеро появилось на территории «Шурбулак», ранее считавшейся безводной, и на сегодняшний день его площадь оценивается примерно в 80 квадратных километров. Сообщение об образовании озера опубликовано в официальном Telegram-канале Экологической партии Узбекистана.

По своим масштабам водоём значительно превосходит площадь Бухары и сопоставляется с крупными гидрологическими объектами страны, включая Чарвакское водохранилище. Специалисты отмечают, что формирование озера связано не только с природными факторами, но и с деятельностью человека.

В частности, в рамках программ Министерства водного хозяйства по развитию рыбного хозяйства в регионе были прорыты небольшие каналы, по которым в новый водоём направляются грунтовые воды из окрестных территорий. Общая протяжённость коллекторного канала, питающего озеро, составляет около 126 километров. Дополнительный приток воды, наложившись на интенсивные осадки, привёл к быстрому накоплению водных масс.

Экологи обращают внимание, что появление подобного водоёма в пустынной зоне может иметь как положительные, так и потенциально рискованные последствия, включая изменения в экосистеме и водном балансе региона.