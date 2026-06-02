Путин подписал указ о предоставлении справки о судимости заявителем на гражданство России

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому при приеме в гражданство России заявитель должен предоставить справку об отсутствии судимости или о совершенных преступлениях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Справка должна быть выдана не ранее, чем за три месяца до подачи заявления. При этом действие указа не распространяется на граждан Украины, которые подали заявление о приеме в гражданство РФ до 1 января 2028 года.

Законопроект также распространяется на случаи наличия двойного или множественного гражданства. Заявитель должен предоставить все документы о гражданской принадлежности в ходе заявления. От этого освобождаются иностранцы, получившие временное убежище на территории России.

13 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Авторы инициативы указали, что новые нормы не будут иметь обратной силы и не затронут иностранцев, уже получивших ВНЖ или разрешение на временное проживание до вступления закона в силу.

Ранее при желании получить гражданство РФ иностранцы должны вместе заявлением о вступлении в гражданство предоставить свидетельство о рождении, три фотографии, квитанцию об уплате консульского сбора и иные документы, позволяющие им вступить в гражданство.