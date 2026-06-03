Jade Gas получила первое в стране разрешение на разработку месторождений газоносных угольных пластов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Jade Gas Holdings, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже (ASX), объявила об одобрении Советом по минеральным запасам Монголии (СМЗ) первоначальных запасов по своему проекту добычи метана из угольных пластов Таван-Толгой (TTCBM), что является первым одобрением запасов метана из угольных пластов в Монголии, — сообщает MongolianNews.

Одобрение компанией оценки запасов чистого извлекаемого газа в объеме 165м³ в категории «доказанные и вероятные» является знаменательным достижением для компании и страны, ставшим результатом масштабной разведочной работы и планирования концептуальной разработки проекта TTCBM в регионе Южной Гоби.

Успешно завершив программу оценки и получив одобрение отчета об оценке в апреле, компания Jade подала в СМЗ свою первую заявку на регистрацию запасов, что является важным нормативным требованием, направленным на подтверждение и регистрацию первых газовых запасов компании.

Примечательно, что резервирование охватывает лишь небольшую часть проектной территории Jade – около 4,2 км² из общей площади месторождения Red Lake Field, составляющей 60 км².

Далее компания Jade представит свой план развития операций по проекту TTCBM, который послужит официальным планом развития, определяющим масштабы проекта, проектирование инфраструктуры, прогнозы добычи и обязательства по управлению окружающей средой.

После утверждения этого плана компания Jade сможет подать заявку на получение лицензии на эксплуатацию, что позволит перейти от оценки месторождения к коммерческой разработке и крупномасштабной добыче газа. В будущем Jade проведет оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу, а также подготовит другие необходимые документы для поддержки заявки на получение лицензии на разведку.

Первый этап плана развития месторождения Jade предусматривает бурение до 175 скважин – это модульный проект среднего масштаба, ориентированный на поставку сжиженного природного газа в местную транспортную сеть, с возможностью поставки горнодобывающим предприятиям и промышленным потребителям электроэнергии.

Более масштабная разработка месторождения предусматривает бурение около 800 скважин и потенциальный срок эксплуатации проекта более 30 лет.

Компания Jade также развивает коммерческое взаимодействие параллельно с регуляторными процессами, включая взаимодействие с внутренними и международными сторонами, такими как покупатели энергии и поставщики инфраструктуры, изучая таким образом различные структуры участия в проекте TTCBM.

Эти инициативы соответствуют стратегии компании Jade по созданию масштабируемой газовой инфраструктуры, способной в долгосрочной перспективе обеспечивать монгольскую промышленность и домохозяйства более чистой энергией отечественного производства, снижая зависимость от ненадежного импорта и способствуя достижению национальных целей по декарбонизации.

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