Чехи поддерживают развитие семейной обувной промышленности в Монголии

CentralAsia (MNG) - Во времена Чехословакии и социализма крупнейшая обувная фабрика Монгольской Народной Республики работала на оборудовании чешского производства. Эта традиция сохраняется и по сей день, — пишет MiddleAsianNews.

Проект «Aid for Trade», базирующийся в Праге, укрепляет обувную промышленность Монголии за счет внедрения чешских ноу-хау и технологий.

Проект реализован Ассоциацией AMSP ČR, а оборудование Traco s.r.o. было поставлено на кожевенную обувную фабрику «Charaha Leather Shoe Factory» в городе Дархан. AMSP ČR (Asociace malych a středních podniků a živnostníků ČR) — Ассоциация малых и средних предприятий и ремесел в Чешской Республике. Это влиятельная, неполитическая бизнес-организация, представляющая интересы малых и средних предприятий, ремесленников и семейных компаний, предлагающая программы защиты интересов, налаживания связей и поддержки.

Обувь от обувной фабрики Charaha Leather Shoe Factory

The Charaha Leather Shoe Factory (ЧАРАХА), расположенная в Дархане, Монголия, — это семейное предприятие, известное производством аутентичной, высококачественной обуви и верхней одежды из отечественного сырья, такого как натуральная монгольская кожа и овечья шерсть.

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