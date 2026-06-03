Степь — не крепость: чему Монголия может научиться у иранской системы «мозаичной обороны»

CentralAsia (MNG) - Американский военный аналитик Сиамак Нафиси также дал другие советы о том, нужно избежать централизованного управления в случае внезапного нападения на Монголию со стороны могущественных врагов, как это произошло с Ираном в результате действий США/Израиля, и чему Монголия может научиться у иранской мозаичной системы обороны.

В 03:17 по местному времени в Улан-Баторе гаснет свет. Не везде. Не сразу. Но достаточно. Выходит из строя одна подстанция. Затем другая. Связь прерывается — сначала ухудшается, затем пропадает. К 03:24 высокопоставленные чиновники не могут связаться друг с другом. К 03:31 начинают распространяться противоречивые сообщения: кибератака, забастовка, авария. Никто не уверен. Никто не контролирует ситуацию.

И тут начинается настоящая проблема. Не само нападение, а пауза, которая следует за ним. Ожидание. Предположение, что кто-то где-то восстановит порядок и отдаст распоряжения.

Но никаких инструкций не поступает.

Самый опасный момент в современной войне — это не первый удар. Это тишина, которая следует за ним, — когда центр управления погружается во тьму, связь обрывается, и все ждут приказов, которые так и не поступают. Именно к этому моменту большинство государств наименее готовы.

В планировании обороны малых государств сохраняется устойчивая иллюзия: выживание зависит от сплоченности. Ужесточить командование, централизовать власть, укрепить столицу и защитить центр. Это обнадеживающая идея, но она также ошибочна. Если формирующиеся контуры нынешнего противостояния между Ираном и давлением США/Израиля что-либо и демонстрируют, так это следующее: современная война наказывает сплоченность под давлением. Режимы высокоточных ударов, кибератаки и проникновение в разведывательные структуры призваны обнаружить центр и быстро вывести его из строя. Государство, зависящее от своего центра, может быть быстро парализовано.

Иранский ответ на эту проблему не отличается элегантностью или эффективностью. Он даже не является, в традиционном смысле, результативностью. Речь идёт о выживаемости — не как об абстрактном понятии, а как о принципе проектирования. Критические возможности целенаправленно распределены по различным географическим регионам и учреждениям. Командные полномочия дублируются и многоуровневы. Логистические сети избыточны и локализованы. Система построена таким образом, что ни один отдельный удар, или даже серия ударов, не могут остановить ее функционирование. ИМЕННО ПОЭТОМУ МОНГОЛИИ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ.

Стоит отметить, что значение Ирана в данном контексте заключается не в геополитической ориентации, а в структурном планировании. Иран десятилетиями готовился к конфликту с технологически превосходящими противниками. Монголия сталкивается с иной стратегической обстановкой, определяемой прежде всего ее положением между Россией и Китаем, но основная проблема схожа: как противостоять давлению со стороны более сильных игроков, не полагаясь на уязвимый центр.

То, что аналитики часто называют иранской «мозаичной обороной», лучше понимать как полный отказ от модели крепости. На практике это означает разрозненную систему полуавтономных военных и военизированных подразделений — в частности, в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Басидж» — организованных на провинциальном и местном уровнях. Эти подразделения обучены и структурированы таким образом, чтобы действовать независимо в случае отрыва от центрального командования, используя заранее размещенные ресурсы, знание местности и заранее определенные оперативные задачи. В результате достигается не эффективность, а устойчивость. Таким образом, эффективность обменивается на живучесть, ясность — на избыточность, а контроль — на выносливость. Вместо того чтобы концентрировать власть и возможности, Иран рассредоточивает и то, и другое — географически, институционально и оперативно.

Основная идея жестока: в крупномасштабном конфликте центральное командование будет ослаблено или уничтожено на ранней стадии. Коммуникации потерпят неудачу. Высшее руководство может не пережить начальный этап. Следовательно, система должна функционировать не вопреки этой реальности, а потому что она её предвидит. Власть смещается вниз. Ожидается, что провинциальные и местные командования будут действовать в соответствии с замыслом, а не с указаниями. Логистические ресурсы распределены рассредоточенно. Резервирование осуществляется не как резервные системы, а как основные каналы связи. Устройства спроектированы таким образом, чтобы продолжать работу даже в случае отключения, изоляции или частичного ухудшения характеристик.

Это не децентрализация как философия управления. Это децентрализация как необходимость в ведении боевых действий. Для Монголии это должно стать крайне неприятным откровением. Монгольское государство по-прежнему остается в высшей степени централизованным — не только в политическом, но и в функциональном плане. Критически важная инфраструктура, полномочия по принятию решений и потенциал реагирования на кризисы сосредоточены в Улан-Баторе и его окрестностях. Системы распределения энергии, коммуникационные сети и структуры управления в значительной степени зависят от бесперебойной работы столицы. В мирное время это эффективно, но в условиях кризиса становится недостатком. Монголия, неспособная функционировать без своего центра, может быть стратегически парализована.

Наиболее радикальным элементом подхода Ирана является не рассредоточение, а предварительное разрешение. Подразделениям не просто предоставляется автономия; от них ожидается, что они будут работать без указаний в режиме реального времени. Замысел командования определяется заранее, а права принятия решений делегируются нижестоящим уровням, так что местные командиры могут действовать, не дожидаясь разрешения. Система исходит из предположения, что ожидание заказов само по себе является формой неудачи. Однако эта стратегия противоречит инстинктам многих современных бюрократических государств, где контроль приравнивается к эффективности. Однако в условиях деградации окружающей среды контроль часто оказывается иллюзорным. Задержки в связи, неопределенность и сбои делают централизованное управление не только сложным, но и опасным.

В настоящее время оборонная и государственная структуры Монголии не рассчитаны на такие условия. Полномочия по принятию решений по-прежнему строго ограничены. Кризисные сценарии часто предполагают непрерывность коммуникации и руководства. Неявная модель предполагает управляемый сбой, а не системную деградацию. Иранская модель исходит из другой предпосылки: что, если сбои — это не исключение, а базовое условие? А что, если система должна функционировать точно в тот момент, когда нарушается координация? Для Монголии это потребует не только доктринальной корректировки. Это потребует культурных изменений — от послушания к инициативе, от иерархии к намерениям, от контроля к устойчивости.

Иран дополняет свою внутреннюю устойчивость внешней стратегией горизонтальной эскалации, расширяя поле боя на различные территории и регионы, чтобы нанести удар по противникам. Монголия не может напрямую воспроизвести эту модель; ей не хватает сетей посредников, регионального влияния и геополитической позиции для аналогичного проецирования силы за пределы страны. Но основная логика по-прежнему остается в силе. Государство, которое не может одержать симметричную победу, должно изменить структуру конфликта. Необходимо превратить локальный конфликт в более масштабную стратегическую проблему. Для Монголии это означает использование имеющихся ресурсов: географического положения между двумя великими державами, важнейших минеральных ресурсов и хорошо развитой дипломатической структуры «третьего соседа».

На практике это может включать в себя быстрое взаимодействие с международными институтами, использование многосторонних соглашений и мобилизацию экономических и дипломатических заинтересованных сторон для повышения издержек эскалации для любого противника. Цель состоит не в эскалации ради самой эскалации, а скорее в расширении расчетов затрат. Вопрос не в том, как Монголия может победить более сильного противника. Вопрос в том, как Монголия может гарантировать, что конфликт с ней не останется в стороне. Иными словами, конфликт с участием Монголии должен приобрести международный характер, прежде чем его удастся локализовать.

Но есть один нюанс — и именно здесь история служит предостережением.

Операция «Валькирия» (нем. Unternehmen Walküre) изначально не была планом государственного переворота, а представляла собой германский план действий на случай чрезвычайной ситуации во время Второй мировой войны, разработанный для Территориальной резервной армии с целью восстановления порядка в случае внутренних беспорядков — будь то вызванных бомбардировками союзников или восстаниями среди населения, занятого принудительным трудом. Иными словами, это был механизм преемственности: система, разработанная для сохранения государственного контроля в условиях кризиса. Его уязвимость заключалась в его силе. Полномочия были заранее делегированы, приказы были заранее составлены, а цепочки подчинения были заранее установлены. Это делало систему эффективной, но и уязвимой для злоупотреблений.

Группа приближенных во главе с Клаусом фон Штауффенбергом смогла попытаться перенаправить эту систему после неудачной попытки покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. В конечном итоге план провалился, но урок остается очевидным: любая архитектура, предназначенная для функционирования без централизованного управления, также подвержена манипуляциям и без централизованного управления. Иран снижает этот риск с помощью идеологии, параллельных институтов и внутреннего надзора. Монголия не будет — и не должна — воспроизводить эти механизмы. Но она не может игнорировать лежащую в их основе проблему.

Другими словами, это не аргумент против децентрализации. Это аргумент о том, как её проектировать. Любая децентрализованная система должна оставаться целостной. Для Монголии это означает, что проектирование устойчивости должно включать в себя:

Надежная аутентификация приказов в условиях ухудшения условий

Четкое разграничение делегированных полномочий

Избыточные, но взаимопроверяемые цепочки командования

Институциональное доверие и профессиональные нормы, достаточно сильные, чтобы заменить идеологию

Иными словами, система должна быть способна выдержать не только обезглавливание, но и выдачу себя за другое лицо. Таким образом, ключевой вывод, который Монголия может сделать из опыта Ирана, носит не тактический, а философский характер. В большинстве штатов системы спроектированы таким образом, чтобы функционировать, когда всё идёт как надо. Даже планирование на случай непредвиденных обстоятельств часто предполагает частичные сбои в рамках в остальном целостной системы. Иран разрабатывает планы, основанные на провалах — системных, каскадных и немедленных. Это не делает её неуязвимой, но затрудняет быстрое её разрушение. Для Монголии задача состоит не в том, чтобы полностью подражать Ирану. Политический, культурный и геополитический контексты слишком различны. Но лежащие в их основе принципы проектирования являются взаимозаменяемыми:

Преднамеренно фрагментируйте систему, чтобы избежать единых точек отказа.

Преднамеренно фрагментируйте систему, чтобы избежать единых точек отказа.

Предварительно санкционируйте действия для обеспечения непрерывности работы в условиях сбоев.

Расширяйте конфликты за пределы непосредственного поля боя.

Найдите баланс между автономией и гарантиями от внутреннего злоупотребления.

Прежде всего, это требует отказа от иллюзии, что государство можно защитить, защищая его центр.

Степь — это не крепость. Она никогда ею не была. Ее сила всегда заключалась в рассредоточенности, мобильности и выносливости. Вопрос в том, готовы ли современные институты Монголии целенаправленно заново открыть для себя эту логику — или же им придется сделать это под огнем.

автор: Сиамак Тундра Нафиси — старший преподаватель кафедры оборонного анализа в Военно-морской аспирантуре.

перевод: MongolianNews

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