11-я Международная конференция «Улаанбаатарский диалог» состоится 4-5 июня

CentralAsia (MNG) - 11-я Международная конференция по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии «Улаанбаатарский диалог» состоится в столице Монголии 4-5 июня.

В конференции примут участие около 250 делегатов из Монголии и других стран, включая представителей примерно 30 стран, международных организаций, государственных учреждений, а также ученых и исследователей.

Конференция будет посвящена пяти основным темам: вызовам и возможностям в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии, превентивной дипломатии, практике посредничества и поиску устойчивых решений, а также новым вызовам в области безопасности, в том числе тем, которые создает искусственный интеллект.

Они также обсудят и проконсультируются по вопросам политики, касающимся возможностей и вызовов для укрепления регионального сотрудничества между Центральной Азией и Северо-Восточной Азией, где Монголия расположена на «перекрестке», а также по коридору зеленой энергетики, соединяющему два региона.

За прошедшие годы Улаанбаатарский диалог превратился в традиционную платформу для обсуждения и обмена мнениями по вопросам безопасности и путям их решения в мирном, открытом и независимом регионе Северо-Восточной Азии в рамках многоплановых внешнеполитических целей Монголии. В нем сложилась традиция участия представителей не только субрегиона, но и стран Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

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