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Какая захватывающая концовка! Монголия одержала победу над хозяевами турнира, Польшей, в захватывающем матче. Видео

CentralAsia (MNG) -  «Монголия сказала: «Спокойной ночи!» Они заставили замолчать варшавскую толпу, одержав огромную победу над Польшей!», — пишет MongolianNews.

Мужская сборная Монголии по баскетболу 3х3 одержала убедительную победу над хозяевами турнира, Польшей, со счетом 21-19 в групповом этапе чемпионата мира FIBA ​​3х3 в Варшаве. Эта захватывающая победа заставила замолчать домашних болельщиков и принесла команде Монголии первую победу на турнире.

Играя перед восторженными варшавскими болельщиками, монгольская команда одержала эту важную победу благодаря решающим защитным действиям и точным двухочковым броскам в последние минуты игры.

Чтобы посмотреть самые яркие моменты финала и празднования побед в этом матче:

Состав команды

Монголия представлена ​​на чемпионате мира основным составом из четырех человек:

  • Ананд Ариунболд
  • Сугар-Очир Эрдэнэцэцэг
  • Дөлгөөн Ганхуяг
  • Болор-Эрдэнэ Ганцолмон
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