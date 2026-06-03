Какая захватывающая концовка! Монголия одержала победу над хозяевами турнира, Польшей, в захватывающем матче. Видео

CentralAsia (MNG) - «Монголия сказала: «Спокойной ночи!» Они заставили замолчать варшавскую толпу, одержав огромную победу над Польшей!», — пишет MongolianNews.

Мужская сборная Монголии по баскетболу 3х3 одержала убедительную победу над хозяевами турнира, Польшей, со счетом 21-19 в групповом этапе чемпионата мира FIBA ​​3х3 в Варшаве. Эта захватывающая победа заставила замолчать домашних болельщиков и принесла команде Монголии первую победу на турнире.

Играя перед восторженными варшавскими болельщиками, монгольская команда одержала эту важную победу благодаря решающим защитным действиям и точным двухочковым броскам в последние минуты игры.

Чтобы посмотреть самые яркие моменты финала и празднования побед в этом матче:

Состав команды

Монголия представлена ​​на чемпионате мира основным составом из четырех человек:

Ананд Ариунболд

Сугар-Очир Эрдэнэцэцэг

Дөлгөөн Ганхуяг

Болор-Эрдэнэ Ганцолмон

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