Министр объединения Южной Кореи отправился на диалог в Улаанбаатаре для переговоров по вопросам безопасности

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён

CentralAsia (MNG) - По информации MongolianNews, 11-я Международная конференция по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии «Улаанбаатарский диалог» состоится в столице Монголии 4-5 июня.

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён отправится в Монголию в среду для участия в двухдневном региональном форуме по безопасности, сообщило министерство.

Чон должен выступить со специальной речью на церемонии открытия 11-го «Улаанбаатарского диалога» в четверг.

Форум, который пройдет в столице Монголии с четверга по пятницу, предоставит Чону площадку для изложения видения Сеула мирного сосуществования и общего процветания на Корейском полуострове.

Диалог, начатый в 2014 году, объединяет правительственных чиновников, экспертов и ученых для обсуждения сотрудничества в области безопасности и мира в Северо-Восточной Азии.

В ходе визита Чон встретится с президентом Монголии Хүрэлсүхом Ухнаа. Он также проведет переговоры с министром иностранных дел г-жой Батцэцэг Батмөнх и министром культуры Алдаржавхланом Жуковом, чтобы обсудить пути углубления двусторонних связей и сотрудничества, а также заручиться поддержкой Монголии мирной политики Южной Кореи, говорится в сообщении министерства.

Министерство заявило, что Чон также будет добиваться поддержки Монголии в отношении политики Сеула, направленной на содействие мирному сосуществованию с Пхеньяном.

Дипломатические связи Монголии с обеими Кореями заставили многих рассматривать ее как возможного посредника в диалоге на Корейском полуострове.

По данным министерства, Северная Корея участвовала в мероприятии до 2018 года, но с 2019 года не принимала в нем участия. Она еще не уведомила Улаанбаатар о своем участии в мероприятии этого года, которое, как ожидается, соберет около 250 участников из 30 стран.

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