В западной Монголии из-за ящура было уничтожено более 600 животных

CentralAsia (MNG) - По меньшей мере 602 животных были уничтожены в западном монгольском аймаке Баян-Өлгий в результате вспышки высокозаразной ящура, сообщает MongolianNews со ссылкой на местное аймачное ветеринарное управление. Например, были уничтожены 382 коровы, 98 овец, 119 коз и три собаки, находившиеся в этом районе.

Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса ящура в двух сомонах (административных подразделениях) провинции, сообщило ветеринарное управление, добавив, что в рамках мер по борьбе с болезнью было уничтожено 599 голов скота, а также три собаки, находившиеся в пострадавшем районе.

В зоне вспышки заболевания введен карантин, ветеринарные власти принимают меры по сдерживанию и реагированию для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Недавно отдельная вспышка ящура была зафиксирована в соседнем аймаке Ховд, где также введены карантинные ограничения.

Ящур — это вирусное инфекционное заболевание, распространяющееся среди парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и свиньи.

Животноводство остается ключевым сектором в Монголии, стране, широко известной своим кочевым наследием. Однако частые вспышки болезней животных, таких как ящур и коровье бешенство, продолжают препятствовать развитию отрасли.

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