«Эрдэнэс Монгол» и МВФ обсудили сотрудничество в сфере управления фондом благосостояния и корпоративного управления

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии приняло решение о реорганизации и расширении объединения «Эрдэнэс Монгол» в финансовый институт, отвечающий за управление активами, управление фондом благосостояния, проведение IPO и приватизацию, о чем сообщает улаанбаатарский новостной сайт UBN.

Генеральный директор ООО «Эрдэнэс Монгол» Даваадалай Батсуурь и руководство компании приняли постоянного представителя Международного валютного фонда в Монголии Тиграна Погосяна.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в направлении совершенствования управления фондом благосостояния, повышения прозрачности и улучшения корпоративного управления.

Отмечается, что МВФ уже предоставлял консультативную поддержку и рекомендации для Government Pension Fund Global (Норвегия), считающегося одним из самых успешных фондов благосостояния в мире, а также для фонда «Самрук-Қазына» (Республика Казахстан).

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