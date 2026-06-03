Иран запустил ракеты и дроны, США сбили их и нанесли удар по острову в Ормузском проливе

CentralAsia (CA) - США заявили, что сбили иранские дроны и баллистические ракеты, запущенные по судам в Персидском заливе и по территории соседних арабских стран, и в ответ нанесли удары по иранской территории в порядке «самообороны», передает «Би-би-си».

Как указало Центральное командование США (Centcom), удары были нанесены по острову Кешм в Ормузском проливе «в ответ на попытки атак со стороны Ирана по всему Ближнему Востоку».

Иран запустил две ракеты по Кувейту, но они не долетели или разрушились в полете, сообщил Centcom. Еще три ракеты были запущены по Бахрейну и перехвачены.

Иранский Корпус стражей исламской революции, со своей стороны, заявил, что нанес удар по американским базам и вертолетам в одной из стран региона с помощью ракет и дронов. Иранские СМИ называют это ответом на американский удар по коммуникационной башне к югу от острова Кешм.

Centcom сообщил, что на острове Кешм был атакован иранский военный пункт управления. Также командование сообщило, что были сбиты три иранских дрона, запущенных «по гражданским судам, законно следовавшим транзитом через региональные воды».

Иран блокирует Ормузский пролив уже более трех месяцев, с тех пор как США и Израиль начали военную кампанию против него. В начале апреля было объявлено прекращение огня, но мирные переговоры в последние дни вновь забуксовали.

США, со своей стороны, с 13 апреля блокируют пролив для судов, которые идут в иранские порты или из них. Во вторник Centcom сообщил, что выпустил ракету Hellfire по машинному отделению танкера M/T Lexie под флагом Ботсваны, следовавшему без груза к иранскому острову Харк. Командование также опубликовало видеозапись поражения танкера ракетой.

Это прямо связано с блокадой: в заявлении Centcom сказано, что судно «проигнорировало неоднократные предупреждения».

Иран не комментировал этот инцидент. Би-би-си также обратилась за комментарием к правительству Ботсваны (эта страна не имеет выхода к морю) и ожидает ответа.

С начала действия американской блокады Ормузского пролива шесть торговых судов были выведены из строя, и еще 122 перенаправлены, сообщил Centcom.